Более 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся в Коммунарке

01.04.20 08:36

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

1 апреля. Interfax-Russia.ru - На лечении в 40-й столичной городской больнице в Коммунарке находятся 306 человек, с подтвержденным коронавирусом - 153 пациента, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

По его данным, из них с диагнозом пневмония - 209, еще 153 - с подтверждённым Covid-19.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 20 человек (на ИВЛ 7, из них 4 - COVID).

За сутки в больницу поступило 26, выписано 35.

Во вторник стало известно, что у Проценко положительный тест на коронавирус. Главврач заявил, что чувствует себя хорошо, продолжает работать, изолировавшись в своем служебном кабинете.

По данным на вечер вторника, число погибших с коронавирусом в Москве достигло 16.