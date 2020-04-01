Снег в Москве сойдет к концу недели

01.04.20 08:42

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - После резкого похолодания и снегопада в Московском регионе начнется постепенное повышение температуры, к выходным прогнозируется до +11 тепла, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодняшняя холодная погода связана с резким изменением воздушных масс с южных на северные. Пришла зима к первому апреля, совсем нешуточная зима", - сказал Вильфанд.

По его словам, после снегопада во вторник высота снежного покрова в Москве выросла местами до 8 см, температура воздуха 31 марта была ниже нормы на 2-3 градуса. Вместе с тем Вильфанд отметил, что выпадение снега в конце марта - не редкость, такое случается в среднем раз в четыре года.

В дальнейшем резкого потепления не ожидается, хотя дневные температуры будут постепенно расти - в среднем на 2-3 градуса в день.

В среду 1 апреля без осадков, к обеду воздух прогреется до +3...+5 градусов за счет временами проглядывающего из облаков солнца. В четверг днем +5...7, в пятницу +8...10, ночные температуры не будут опускаться ниже нулевой отметки, осадки возможны в виде дождя и в ночные часы в виде мокрого снега. Все дни будет ветрено и некомфортно - порывы будут достигать 15-17 м/с.

"Снег при такой погоде сойдет к концу недели", - сказал Вильфанд.

В субботу и воскресенье днем прогнозируется до +9...+11 градусов, осадки не исключаются. Предварительные расчеты на начало следующей недели говорят о том, что резких изменений в погоде не будет.

"Дальше резкого похолодания сейчас мы не видим. Большинство расчетов показывают, что температура будет около и выше десяти градусов", - сказал собеседник агентства.