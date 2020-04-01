|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.20 08:59
Регистрировать рождения и смерти в РФ будут дистанционно
"По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, "без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги".
"Для реализации суперсервисов Минюстом России разработан и внесен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". Запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket