Регистрировать рождения и смерти в РФ будут дистанционно

01.04.20 08:59

© РИА Новости. Сергей Гунеев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство юстиции РФ завершает разработку дистанционной процедуры регистрации рождения и смерти человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, "без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги".

"Для реализации суперсервисов Минюстом России разработан и внесен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". Запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе.