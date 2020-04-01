"Аэрофлот" до 6 апреля отменяет часть рейсов из Москвы в Пермь и обратно

01.04.20 09:14

© РИА Новости. Максим Блинов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет часть рейсов Москва-Пермь-Москва, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов.

В частности, речь идет об отмене рейсов на период с 31 марта по 5 апреля с вылетом из Перми в 22:35 (СУ 1205), на период с 2 по 6 апреля с вылетом в 6:25 (СУ 1219). Также отменяются рейсы 2 и 3 апреля с вылетом в 12:20 (СУ 1201) и в 20:00 (СУ 1769). В пресс-службе уточнили, что корректировка расписания связана с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19.

Как сообщалось, до настоящего времени в регионе выявлено 13 завозных случаев заражения коронавирусом. По данным регионального Минздрава, на утро вторника трое заразившихся находились в состоянии средней степени тяжести, еще один пациент - в тяжелом состоянии.

К утру вторника в крае 3,936 тыс. человек находились на домашнем карантине, еще 58 человек были госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех взяты анализы на коронавирус. Смертельных случаев в результате заражения нет.