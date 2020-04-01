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01.04.20 09:25

Зоопарк Калининграда не будет принимать тюленей из дикой природы в этом году

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Калининградский зоопарк этой весной не сможет брать диких тюленей на реабилитацию, сообщила директор учреждения Светлана Соколова на своей странице в соцсети.

"В условиях абсолютной неопределенности это было бы слишком безответственным по отношению к нашим животным. Есть риски привнесения заразы извне, риски введения более жестких карантинных мер по отношению к животным и людям, риски нехватки персонала по тем или иным причинам", - рассказала Соколова.

По её словам, сейчас зоопарк рассматривает вариант взаимодействия с реабилитационным центром "Биосфера Балтики", который уже взял первого тюленя. Центру будет оказана помощь консультациями, оформлением официальных документов, сбором средств.

"Конечно, это, возможно, не идеальный вариант, но точно лучше, чем ничего (во всяком случае для тюленей)", - добавила директор.

Она также отметила, что зоопарк подумает над перспективой и возможностью после 21 дня, когда закончится срок официального карантина, забрать тюленя или тюленей в свой бассейн на завершающий этап подготовки к выпуску в природу.

Как сообщалось ранее, практически каждую весну в Калининградский зоопарк попадают молодые балтийские тюлени, нуждающиеся в лечении и реабилитации. Их лечат, откармливают, учат самостоятельно добывать рыбу и затем выпускают в дикую природу. В 2019 году зоопарк принял, а затем выпустил 4 тюленя.

Четыре взрослых тюленя, постоянно живущих в зоопарке, также в своё время были найдены на побережье. Их вылечили, однако возвратить в природу не смогли, т.к. последствия травм и болезней не позволили бы им выжить в море.

Балтийский (серый или длинномордый) тюлень занесен в Международную Красную Книгу.

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