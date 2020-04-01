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Губернаторам предписано изолировать на 14 дней всех вернувшихся из-за рубежа

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова предписала руководителям регионов обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.

Соответствующее постановление санитарного врача опубликовано на портале нормативных правовых актов в среду.

При этом отмечается, что прибывшие в аэропорты Москвы и живущие в Москве граждане могут быть изолированы в домашних условиях, а жители других регионов должны быть помещены для наблюдения в медучреждение.

Тем из прибывших, у кого есть симптомы ОРВИ, предписано сделать тест на коронавирус.

Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы не было риска возможного заражения COVID-19 у окружающих.

Далее губернаторы должны обеспечить "контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 дней" за прибывшими, в том числе за теми, кто вернулся в Россию до выхода постановления.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к среде представить прогноз развития ситуации с распространением коронавируса в регионах России.

Данное поручение было дано вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Минздраву РФ по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, президиум принял ряд решений, которые вступят в силу с 1 апреля.

В частности, Минздрав, ФМБА и Минобороны совместно с правительством Москвы, ОАО "РЖД" и региональными властями должны будут провести оценку федеральных и частных медицинских организаций и представить предложения по их перепрофилированию для приёма больных коронавирусом.

В перечне организаций, подлежащих перепрофилированию, должны быть указаны соответствующие здания, корпусы, объем коечного фонда, обеспеченность медицинским оборудованием, персоналом и лекарственными средствами.

Также должен быть разработан график перевода этих организаций на приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией исходя из динамики заболеваемости и тяжести состояния пациентов.

С 1 апреля госпитализация в плановом режиме станет возможна только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент в системе ОМС. Такой режим плановой госпитализации будет временным, соответствующее поручение дано Минздраву и ФОМС.

К среде Минпромторг, Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор должны утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок с учётом оценки рисков распространения коронавируса.

Кроме того, к 1 апреля Минпромторг, Минюст и Минфин обеспечить учреждения ФСИН необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг. Эти сведения будут использованы для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде.

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине. Номера мобильных телефонов указанных лиц сотовые операторы должны предоставлять в Минкомсвязи.

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