Москва запускает мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом

01.04.20 09:48

© РИА Новости. Нина Зотина

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Пациенты в Москве, проходящие курс лечения от коронавирусной инфекции на дому, будут использовать специальное мобильное приложение, которое контролирует режим изоляции пациента, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радио "Эхо Москвы" в среду.

"Полноценная версия приложения будет с завтрашнего дня полностью доступна", - сказал он.

По словам Лысенко, приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину". Он заверил, что подобное приложение не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента.

Лысенко также сообщил, что в случае отсутствия телефона, на которое можно установить приложение, или нежелания ставить его на свой телефон власти будут выдавать другой аппарат на время лечения.

"Люди могут скачать такой сервис в закрытом режиме, либо мы им дадим телефон, чтобы они не переживали, потому что на этом телефоне никаких данных персональных нет. Любому пациенту на две недели будет предоставлено устройство с таким приложением", - сказал он, отметив, что по истечении карантина пациент обязан будет вернуть телефон.

При этом платформа готова выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции, для получения кода человеку нужно зарегистрироваться на портале.

"Платформа - это портал мэра, она выдерживает такие нагрузки, уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике для человека, которому нужно получить соответствующий QR-код, зарегистрировавшись на портале, он заполняет простую форму и ему генерируется соответствующий код, который можно либо на экране телефона оставить, оправить на почту или распечатать", - заявил Лысенко.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки выявлены 387 новых заболевших коронавирусом. Всего же, по данным на 31 марта, в Москве было выявлено 1613 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а а число смертей достигло 16.