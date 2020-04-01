Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня

01.04.20 09:49

© РИА Новости. Илья Питалев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Начало работы летних кафе в Москве перенесено на 2,5 месяца из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня. Начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня", - написал Собянин на своем личном сайте в среду.

Он напомнил, что в рамках режима повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты по 5 апреля, кроме доставки и работы на вынос.

"Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения - будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу. Но даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит", - добавил Собянин.