|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.20 10:01
Челябинская область приостанавливает регистрацию браков из-за коронавируса
"Это вводится везде по стране. Мы приостанавливаем регистрацию браков", - сказал Текслер.
Он также отметил, что в регионе снижается количество нарушений режима самоизоляции.
"За вчерашний день провели 800 проверок, в них было задействовано около 600 сотрудников правоохранительных органов. Выявлено всего 39 нарушений режима самоизоляции, мы видим, что число нарушений снижается (в понедельник было 73 нарушения - ИФ)", - отметил глава региона.
По его данным, на утро среды в регионе выявлено 20 подтвержденных случаев против 14 в понедельник и четыре условно подтвержденных областными лабораториями. Один человек уже завершил лечение.
Всего за сутки в регионе было проведено 700 тестов на выявление вируса.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket