Челябинская область приостанавливает регистрацию браков из-за коронавируса

01.04.20 10:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Челябинская область приостанавливает регистрацию браков на период борьбы с распространением нового коронавируса, сообщил губернатора области Алексей Текслер журналистам в среду.

"Это вводится везде по стране. Мы приостанавливаем регистрацию браков", - сказал Текслер.

Он также отметил, что в регионе снижается количество нарушений режима самоизоляции.

"За вчерашний день провели 800 проверок, в них было задействовано около 600 сотрудников правоохранительных органов. Выявлено всего 39 нарушений режима самоизоляции, мы видим, что число нарушений снижается (в понедельник было 73 нарушения - ИФ)", - отметил глава региона.

По его данным, на утро среды в регионе выявлено 20 подтвержденных случаев против 14 в понедельник и четыре условно подтвержденных областными лабораториями. Один человек уже завершил лечение.

Всего за сутки в регионе было проведено 700 тестов на выявление вируса.