Медики с рисками по COVID-19 должны сдавать анализы раз в неделю

01.04.20 10:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Медицинские работники, для которых существует риск заражения новой коронавирусной инфекцией на работе, должны сдавать тест на COVID-19 не реже раза в неделю, а при появлении симптомов - немедленно.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, документ опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru в среду.

"Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: (...) медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно", - говорится в тексте постановления.