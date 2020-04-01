Брянская область ограничивает пассажирские перевозки по региону

01.04.20 10:10

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Все межмуниципальные перевозки пассажиров ограничены в Брянской области с 1 апреля, сообщается на сайте регионального департамента по промышленности, транспорту и связи.

"С 1 по 5 апреля 2020 года приостановлены перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам; временно приостановлена перевозка пассажиров по Единому социальному проездному билету на межмуниципальных и муниципальных маршрутах Брянской области",- говорится в сообщении.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, предписано с 1 апреля прекратить все перевозки пассажиров до особого распоряжения.

Брянский автовокзал на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что с 1 апреля обслуживает только межрегиональные рейсы.