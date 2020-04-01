Гималайского медвежонка-сироту спасли в Приморье

01.04.20 10:17

Фото МРОО "Центр "Тигр"

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Осиротевшего детеныша гималайского медведя жители одного из сел на севере Приморья передали в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), где его выходят и выпустят в дикую природу.

"Медвежонок вышел к людям в поселке Красный Яр. Его увидели местные жители и сообщили в департамент Охотнадзора, они передали его нам. Состояние медведя удовлетворительное", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель правления МРОО "Центр"Тигр" Виктор Кузьменко.

Он отметил, что найденыш - двухмесячный самец. После удачного прохождения курса реабилитации его выпустят в дикую природу осенью.

Пока нет информации о матери медвежонка.

"Может, был произведен браконьерский отстрел матери. Возможно, заготавливали лес и ее спугнули. Вариантов много", - предположил Кузьменко.

МРОО "Центр "Тигр" работает благодаря президентскому гранту и частным пожертвованиям.

"Благодаря средствам гранта мы можем выполнять основные уставные задачи центра и производить работы - это и реабилитация животных, и мониторинг тигров, работа с населением и экопросвещение", - добавил Кузьменко.

Сейчас в Центре реабилитации проживают пять медвежат. Трое были найдены в этом году. Совсем скоро запланирован выпуск двух медведей, которых подобрали в 2019 году.

МРОО "Центр "Тигр" - это межрегиональная общественная организация, созданная в сентябре 2012 года. За период существования Центра в естественную среду обитания было выпущено 16 амурских тигров, 12 гималайских и пять бурых медведей.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Победители первого конкурса 2020 года на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества были определены 21 февраля. На конкурс поступило свыше 9,3 тыс. проектов от 7,9 тыс. некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат более 2 тыс. организаций из всех 85 регионов страны. Увеличивается количество победителей из регионов - в первом конкурсе 2020 года конкурсе почти 90% таких организации.

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, заявки принимаются до 6 апреля. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.