Изолировать болезнь: несколько модульных больниц построят в России для борьбы с коронавирусом
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
Борьба с вирусом: российские военные продолжают работу в Италии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
01.04.20 10:17

Гималайского медвежонка-сироту спасли в Приморье

Фото МРОО "Центр "Тигр"
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Осиротевшего детеныша гималайского медведя жители одного из сел на севере Приморья передали в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), где его выходят и выпустят в дикую природу.

"Медвежонок вышел к людям в поселке Красный Яр. Его увидели местные жители и сообщили в департамент Охотнадзора, они передали его нам. Состояние медведя удовлетворительное", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель правления МРОО "Центр"Тигр" Виктор Кузьменко.

Он отметил, что найденыш - двухмесячный самец. После удачного прохождения курса реабилитации его выпустят в дикую природу осенью.

Пока нет информации о матери медвежонка.

"Может, был произведен браконьерский отстрел матери. Возможно, заготавливали лес и ее спугнули. Вариантов много", - предположил Кузьменко.

МРОО "Центр "Тигр" работает благодаря президентскому гранту и частным пожертвованиям.

"Благодаря средствам гранта мы можем выполнять основные уставные задачи центра и производить работы - это и реабилитация животных, и мониторинг тигров, работа с населением и экопросвещение", - добавил Кузьменко.

Сейчас в Центре реабилитации проживают пять медвежат. Трое были найдены в этом году. Совсем скоро запланирован выпуск двух медведей, которых подобрали в 2019 году.

МРОО "Центр "Тигр" - это межрегиональная общественная организация, созданная в сентябре 2012 года. За период существования Центра в естественную среду обитания было выпущено 16 амурских тигров, 12 гималайских и пять бурых медведей.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Победители первого конкурса 2020 года на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества были определены 21 февраля. На конкурс поступило свыше 9,3 тыс. проектов от 7,9 тыс. некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат более 2 тыс. организаций из всех 85 регионов страны. Увеличивается количество победителей из регионов - в первом конкурсе 2020 года конкурсе почти 90% таких организации.

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, заявки принимаются до 6 апреля. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
.
  01.04.20 09:49
Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня
.
  01.04.20 09:48
Москва запускает мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом
.
  01.04.20 09:19
Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы
.
  01.04.20 08:42
Снег в Москве сойдет к концу недели
.
  01.04.20 08:36
Более 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся в Коммунарке
.
  31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
.
  31.03.20 16:02
Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"
.
  31.03.20 14:46
Драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет
.
  31.03.20 14:44
Писателя-фронтовика Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket