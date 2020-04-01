Изолировать болезнь: несколько модульных больниц построят в России для борьбы с коронавирусом
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
Борьба с вирусом: российские военные продолжают работу в Италии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
01.04.20 10:27

Власти Крыма устанавливают блокпост на Крымском мосту из-за COVID-19

© РИА Новости. Константин Михальчевский
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Карантин вводится в Крыму в связи пандемией коронавируса, власти намерены проверять всех въезжающих в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Чтобы купировать ситуацию, принято мной решение: с 00:00 мск (2 апреля - ИФ) будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - сказал Аксенов в среду на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Он уточнил, что перечень требований к въезжающим будет опубликован после 17:00 мск. "Это крымчане, граждане РФ, у кого собственность здесь есть и так далее", - пояснил глава региона.

Срок, на который вводится карантин, Аксенов не назвал, но заявил, что он может быть "продлен еще на неделю".

Таким образом на данный момент все регионы Юга и Северного Кавказа ввели дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Во вторник вечером врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, запрещающий гражданам покидать места проживания с 1 апреля. При этом разрешается выходить к ближайшим магазинам и выгуливать домашних животных на расстоянии до 100 метров. Ограничение не касается случаев обращения за экстренной медпомощью, а также посещения места работы, сообщила пресс-служба правительства города.

Развожаев уточнил, что среда станет переходным днем, в течение которого штрафовать не будут. С нарушителями будут проводить разъяснительные беседы.

В свою очередь в пресс-службе главы Калмыкии также сообщили о введении обязательной самоизоляции для всех жителей республики вне зависимости от возраста.

"Новым указом в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года гражданам запрещено покидать свои места проживания. С этого дня нарушители установленного режима будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством", - говорится в тексте указа.

В понедельник режим самоизоляции для жителей ввели власти Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Адыгея, во вторник - власти Ростовской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник подписал постановление о введении на территории региона карантина с 18:00 мск 31 марта по 5 апреля 2020 года, однако он не исключил, что карантин может быть продлен.

Во вторник главами Кабардино-Балкарии и Карачево-Черкесии также были подписаны соответствующие указы о введении на территории республик режима полной самоизоляции граждан. Во вторник о самоизоляции региона заявил губернатор Ставропольского края.

Ранее сообщалось о введении режима самоизоляции в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Последним регионом СКФО, объявившем о введении самоизоляции граждан, стала Северная Осетия.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
.
  01.04.20 09:49
Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня
.
  01.04.20 09:48
Москва запускает мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом
.
  01.04.20 09:19
Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы
.
  01.04.20 08:42
Снег в Москве сойдет к концу недели
.
  01.04.20 08:36
Более 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся в Коммунарке
.
  31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
.
  31.03.20 16:02
Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"
.
  31.03.20 14:46
Драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет
.
  31.03.20 14:44
Писателя-фронтовика Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket