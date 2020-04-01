Власти Крыма устанавливают блокпост на Крымском мосту из-за COVID-19

01.04.20 10:27

© РИА Новости. Константин Михальчевский

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Карантин вводится в Крыму в связи пандемией коронавируса, власти намерены проверять всех въезжающих в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Чтобы купировать ситуацию, принято мной решение: с 00:00 мск (2 апреля - ИФ) будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - сказал Аксенов в среду на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Он уточнил, что перечень требований к въезжающим будет опубликован после 17:00 мск. "Это крымчане, граждане РФ, у кого собственность здесь есть и так далее", - пояснил глава региона.

Срок, на который вводится карантин, Аксенов не назвал, но заявил, что он может быть "продлен еще на неделю".

Таким образом на данный момент все регионы Юга и Северного Кавказа ввели дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Во вторник вечером врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, запрещающий гражданам покидать места проживания с 1 апреля. При этом разрешается выходить к ближайшим магазинам и выгуливать домашних животных на расстоянии до 100 метров. Ограничение не касается случаев обращения за экстренной медпомощью, а также посещения места работы, сообщила пресс-служба правительства города.

Развожаев уточнил, что среда станет переходным днем, в течение которого штрафовать не будут. С нарушителями будут проводить разъяснительные беседы.

В свою очередь в пресс-службе главы Калмыкии также сообщили о введении обязательной самоизоляции для всех жителей республики вне зависимости от возраста.

"Новым указом в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года гражданам запрещено покидать свои места проживания. С этого дня нарушители установленного режима будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством", - говорится в тексте указа.

В понедельник режим самоизоляции для жителей ввели власти Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Адыгея, во вторник - власти Ростовской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник подписал постановление о введении на территории региона карантина с 18:00 мск 31 марта по 5 апреля 2020 года, однако он не исключил, что карантин может быть продлен.

Во вторник главами Кабардино-Балкарии и Карачево-Черкесии также были подписаны соответствующие указы о введении на территории республик режима полной самоизоляции граждан. Во вторник о самоизоляции региона заявил губернатор Ставропольского края.

Ранее сообщалось о введении режима самоизоляции в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Последним регионом СКФО, объявившем о введении самоизоляции граждан, стала Северная Осетия.