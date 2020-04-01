Продажу алкоголя запретили в Башкирии в вечерние и ночные часы

01.04.20 10:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии ограничили продажу алкоголя в период действия режима полной самоизоляции.

"С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18:00 до 10:00 на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут", - написал глава региона Радий Хабиров в фейсбуке в среду.

Одновременно власти ужесточат меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем, сообщил он.

Ранее Хабиров заявлял о готовности объявить "сухой закон" в случае, если в республике будет зафиксирован рост преступности и случаев бытового насилия.

В Башкирии ограничения на продажу алкоголя действуют в период новогодних каникул, в День молодежи (27 июня), День знаний, а также в дни проведения праздника Сабантуй.