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01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
Согласно документу, расширяется доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к получению кредитов и субсидий, что позволит предприятиям снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Так, участники Московского инновационного кластера, работающие в сферах промышленности, науки и IT, а также МСП в сфере гостиничного бизнеса при приобретении импортного оборудования за счет собственных средств могут возместить до 25% расходов.
Для оборудования российского производства ставка компенсации повышена до 35%. В случае привлечения кредита компаниям может быть компенсирована процентная ставка (в пределах ключевой ставки ЦБ). При работе с лизингом предпринимателям могут быть возвращены до 25% лизинговых платежей при закупке импортного и до 35% при закупке отечественного оборудования. Компания может использовать одну или комбинацию нескольких видов субсидии, но размер возмещения составит не более 10 млн рублей в год.
Помимо этого, решением правительства, поддержка франчайзи будет расширена за счет включения в программу предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по договорам субконцессии. В перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей и периодических платежей.
Согласно постановлению, впервые вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тыс. рублей до конца 2020 года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.
Вводится субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов молодым компаниям МСП не старше 3 лет. Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более 8% годовых в размере от 500 тыс. до 15 млн. рублей.
Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров, которые смогут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Также в качестве нового направления субсидирования предусмотрены расходы на адаптацию продукции для международного рынка.
Вводится и новый механизм поддержки - грант в размере 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.
Новый пакет антикризисных мер также предусматривает расширение перечня получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на нее могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 1 года до подачи заявки.
Ранее минимальный срок составлял 3 года. Субсидия компенсирует до 50% понесенных затрат (но не более 50 млн рублей) на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также приобретение оборудования.
Также президиум правительства Москвы принял постановление, расширяющее перечень рассрочек по уплате налогов и освобождению от уплаты арендной платы для отдельных видов бизнеса.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, меры поддержки в такой форме коснутся бизнеса, наиболее пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, в сообщении говорится: "Продлевается до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга, гостиничного бизнеса и бытовых услуг населению".
В пресс-службе подчеркнули, что также "продлевается срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года".
Кроме того, от арендной платы освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг, арендующих земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы. Освобождение будет действовать с первого числа месяца приостановления деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 года, уточнили в мэрии.
Собственники зданий и помещений, используемых для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, получат средства государственной поддержки в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю при условии снижения арендных ставок для арендаторов, деятельность которых была приостановлена в рамках режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе.
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