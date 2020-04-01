Лимоны и имбирь в Бурятии подорожали в 2,5 раза на фоне COVID-19

01.04.20 10:49

© РИА Новости. Искандар Аминов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Резкий рост цен на лимоны и имбирь зафиксирован в Бурятии, сообщил в среду на брифинге заместитель министра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников.

"На "горячую линию" министерства поступает множество звонков с жалобами на то, что эти продукты подорожали в 2-2,5 раза. Да, мы подтверждаем, что значительный рост есть. Килограмм лимонов сегодня в розничной сети города стоит 600-700 рублей, имбирь - около 1 тыс. рублей. Рост произошел по той причине, что по всей стране вырос спрос на эти товары, а они у нас не производятся", - сказал замминистра.

Он отметил, что эти продукты не входят в список товаров первой необходимости, по которым идет ежедневный мониторинг цен, однако, по его словам, Минпромторг отслеживает причины роста стоимости.

Также Оловянников отметил, что на рост цен повлиял и тот факт, что еще до коронавируса в начале января был запрещен ввоз косточковых и семечковых культур из Китая. "Мы в силу своего положения могли бы "подпитаться" лимонами из КНР, но их ввоз запрещен", - отметил Оловянников.

Аналогичная ситуация, по словам замминистра, сложилась и с имбирем, который также ввозится в страну в основном из Китая. Закупочная цена на него выросла с 600 до 800 рублей, в розницу он продается по 1 тыс. рублей за кг. Вместе с тем на цену влияет и повышенной спрос.

"Играет роль ажиотажный спрос со стороны населения. Рост цен на продукты питания из перечня жизненно необходимых растет допустимыми темпами. Отмечается незначительный рост на сахар и гречневую крупу", - отметил Оловянников.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в свою очередь добавила, что употреблять имбирь и лимоны в больших количествах для профилактики COVID-19 смысла нет, так как "эти продукты не защитят от коронавируса, но будут хорошей профилактикой ОРВИ".

По данным оперативного штаба на утро 1 апреля подтверждено 25 случаев заражения COVID-19, еще у пяти граждан - подозрение на наличие коронавирусной инфекции.