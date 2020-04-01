|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.20 10:53
Коронавирус подтвердился еще у семи жителей Череповца
"Московский референс-центра подтвердил диагноз еще 7 череповчан. Таким образом, коронавирус диагностирован у 9 человек, результаты еще 6 ожидают проверки", - пишет Германов.
По его словам, утром в среду первый заболевший коронавирусом в Череповце отправлен на автомобиле скорой помощи из областной больницы № 2 в Москву, по месту его проживания.
В департаменте здравоохранения Вологодской области информацию о семи заболевших подтвердили. Там "Интерфаксу" также сообщили, что в настоящее время в регионе есть еще шесть пациентов с подозрением на коронавирус. Все они находятся под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что 27 марта предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха "Торово" вблизи Череповца. Это сотрудник "Северстали" и его жена. Позже диагнозы подтвердил референс-центр в Москве.
С 30 марта Вологодской области ввели режим полной самоизоляции.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket