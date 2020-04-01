Коронавирус подтвердился еще у семи жителей Череповца

01.04.20 10:53

© РИА Новости. Павел Кононов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Еще у семи жителей Череповца (Вологодская область) подтвержден коронавирус, об этом мэр города Вадим Германов сообщил на своей странице в соцсети в среду.

"Московский референс-центра подтвердил диагноз еще 7 череповчан. Таким образом, коронавирус диагностирован у 9 человек, результаты еще 6 ожидают проверки", - пишет Германов.

По его словам, утром в среду первый заболевший коронавирусом в Череповце отправлен на автомобиле скорой помощи из областной больницы № 2 в Москву, по месту его проживания.

В департаменте здравоохранения Вологодской области информацию о семи заболевших подтвердили. Там "Интерфаксу" также сообщили, что в настоящее время в регионе есть еще шесть пациентов с подозрением на коронавирус. Все они находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что 27 марта предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха "Торово" вблизи Череповца. Это сотрудник "Северстали" и его жена. Позже диагнозы подтвердил референс-центр в Москве.

С 30 марта Вологодской области ввели режим полной самоизоляции.