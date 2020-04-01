Соблюдение самоизоляции в Якутии будут проверять через видеозвонки

01.04.20 10:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Наиболее действенным методом проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции будут видеозвонки от работодателей и соцслужб, сказал в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев.

Глава региона считает, что из-за небольшого количества жителей в регионе запускать системы слежения, как в Москве, будет не актуально.

"У нас не так много населения. В том же Якутске, например, 350 тыс. человек. Считаем, что на сегодняшнем этапе гораздо более действенными будут видеозвонки гражданам от работодателей и социальных служб. Так мы будем убеждаться, что люди реально соблюдают режим самоизоляции", - объяснил он.

Николаев заявил, что рассматриваются более простые способы контроля.

"Хотя также изучаем возможность использования для слежения геотрекинг и разные системы", - сказал он.

Кроме того, в Якутии соблюдение ограничительных мер контролируют сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют работу учреждений на предмет незаконной торговли и незаконного предпринимательства.

"Мы понимаем, что после введения запрета на продажу алкоголя у нас могут активизироваться так называемые бутлегеры. По ним также будет работа вестись. Ну и, конечно, правоохранительным органам даны поручения при патрулировании уделять особое внимание гражданам старшего возраста с целью разъяснения им важности соблюдения режима самоизоляции", - добавил Николаев.

Как сообщалось, в Якутии было выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом. 31 марта был выписан первый выздоровевший пациент, выписка еще пяти человек ожидается 2 апреля.

С 28 марта по 5 апреля включительно на территории республики приостановлена деятельность всех торговых и торгово-развлекательных центров, ярмарок, предприятий, связанных с индустрией красоты, фитнес-залов, бассейнов, спортивных и компьютерных клубов, ледовых парков и горнолыжных баз. Работают только продуктовые магазины и объекты торговли товарами первой необходимости.

Студенты якутских вузов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.

С 31 марта в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии вводится режим полной самоизоляции. Кроме того, до 6 апреля в указанных муниципальных образованиях запрещается продажа алкоголя.