|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.20 11:02
В России за сутки выявлены 440 новых случаев COVID-19
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 440 в 35 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Всего в РФ, по данным на среду, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах, подчеркнули в штабе.
В Москве за последние сутки отмечено 267 подтвержденных случаев Covid-19.
Еще 32 случая - в Республике Коми, 27 случаев в Санкт-Петербурге, 15 - в Московской области, 11 - в Саратовской области. По 7 новых случаев в Волгоградской и Челябинской областях, 6 случаев в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по 5 случаев в Тульской области и Краснодарском крае, по 4 случая в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях, по 3 случая в Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 случая в Брянской, Ивановской областях, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
По одному новому случаю в 11 регионах России: Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Чечне, Башкирии, Мордовии, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.
Сутками ранее, по информации штаба на вторник 31 марта, в России было отмечено 500 новых случаев (по данным на 1 апреля - на 60 меньше), в Москве - 387 новых случаев (1 апреля на 120 меньше).
Также за минувшие сутки зафиксированы семь летальных случаев, ассоциированных с COVID-19, сообщает оперативный штаб.
"За сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период - 24", - говорится в сообщении штаба.
При этом почти 70 человек были выписаны из больниц после перенесенной коронавирусной инфекции, из них 45 пациентов выписано в Москве, говорится в сообщении оперштаба.
"За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек", - говорится в сообщении.
В Москве выписано 45 человек, также пациенты выписаны в 14 регионах страны, это: Новосибирская область (2), Удмуртская республика (3), Якутия (1), Самарская область (1), Саратовская область (1), Тюменская область (1), Рязанская область (1), Калининградская область (3), Воронежская область (2), Тульская область (3), Краснодарский край (1), Республика Татарстан - (1), Московская область (3), Республика Башкортостан (1).
"За весь период выздоровели - 190", - отмечается в сообщении штаба.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket