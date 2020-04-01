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01.04.20 11:02

В России за сутки выявлены 440 новых случаев COVID-19

© РИА Новости. Павел Кононов
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает о 440 новых случаях инфицирования COVID-19 в России за последние сутки, общее число диагнозов в стране выросло до 2 тыс. 777.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 440 в 35 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в РФ, по данным на среду, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах, подчеркнули в штабе.

В Москве за последние сутки отмечено 267 подтвержденных случаев Covid-19.

Еще 32 случая - в Республике Коми, 27 случаев в Санкт-Петербурге, 15 - в Московской области, 11 - в Саратовской области. По 7 новых случаев в Волгоградской и Челябинской областях, 6 случаев в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по 5 случаев в Тульской области и Краснодарском крае, по 4 случая в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях, по 3 случая в Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 случая в Брянской, Ивановской областях, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

По одному новому случаю в 11 регионах России: Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Чечне, Башкирии, Мордовии, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

Сутками ранее, по информации штаба на вторник 31 марта, в России было отмечено 500 новых случаев (по данным на 1 апреля - на 60 меньше), в Москве - 387 новых случаев (1 апреля на 120 меньше).

Также за минувшие сутки зафиксированы семь летальных случаев, ассоциированных с COVID-19, сообщает оперативный штаб.

"За сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период - 24", - говорится в сообщении штаба.

При этом почти 70 человек были выписаны из больниц после перенесенной коронавирусной инфекции, из них 45 пациентов выписано в Москве, говорится в сообщении оперштаба.

"За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек", - говорится в сообщении.

В Москве выписано 45 человек, также пациенты выписаны в 14 регионах страны, это: Новосибирская область (2), Удмуртская республика (3), Якутия (1), Самарская область (1), Саратовская область (1), Тюменская область (1), Рязанская область (1), Калининградская область (3), Воронежская область (2), Тульская область (3), Краснодарский край (1), Республика Татарстан - (1), Московская область (3), Республика Башкортостан (1).

"За весь период выздоровели - 190", - отмечается в сообщении штаба.

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