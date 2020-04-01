Арест экс-главы Марий Эл Маркелова продлен до июля

01.04.20 11:12

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Нижнем Новгороде продлил арест обвиняемому в коррупции бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову и двум фигурантам этого дела - главе марийской телекомпании Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства республики Ираиде Долгушевой.

"Троим арест был продлен на три месяца - по 2 июля 2020 года", - сообщила в среду агентству "Интерфакс-Поволжье" адвокат Маркелова Елена Вяткина.

Экс-глава Марий Эл обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По его делу проходят глава марийской телекомпании Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.