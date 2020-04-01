Инфицированная COVID-19 иностранка задержана в Ленинградской области

01.04.20 11:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области заболевшую Covid-19 гражданку Украины, которая после получения положительного анализа на коронавирус решила скрыться.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД в среду, 24-летняя жительница Петербурга Наталья, которая имеет гражданство "сопредельного государства", была задержана в Луге около 6 утра в автомобиле такси.

По информации полиции, 27 марта девушка, имея симптомы ОРВИ, сдала анализ на COVID-19. 31 марта, узнав о положительном результате, она скрылась в другом регионе, однако в скором времени решила вернуться.

Как отмечается, в настоящее время заболевшая, водитель такси и его сожительница, находившаяся в автомобиле, переданы в инфекционную больницу имени Боткина. Устанавливаются иные контакты инфицированной беглянки.

Материалы по данному факту будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.

По данным местных СМИ, девушка является гражданкой Украины.