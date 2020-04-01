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По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора

© РИА Новости. Алексей Дружинин
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора до нормализации эпидемиологической обстановки, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

"В сложившейся ситуации ведомство выступает категорически против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов. К обсуждению запуска электронной путевки и гостиничного сбора можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма. В сегодняшней ситуации необходимы в первую очередь меры для поддержки и восстановления отрасли, на чем мы сегодня и сосредоточены", - цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

"Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером. В ноябре в Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" (в части правового регулирования функционирования единой информационной системы электронных путевок). Его первое чтение назначено на 1 апреля.

В АО "Национальные туристические технологии" порталу "Интерфакс-Туризм" ранее сообщили, что ввод в эксплуатацию системы "Электронная путевка" будет завершен в апреле-мае 2020 года. Сейчас компания занимается аттестацией системы в качестве государственной информационной системы (ГИС), соответствующие документы проходят согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. После ее завершение она планирует начать эксплуатацию в тестовом режиме.

Ранее в правительстве выступили с предложением включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор. Поправки предполагают, что он заменит действующий сейчас неналоговый платеж курортный сбор, который взимается с 1 января 2018 года на территории Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края в размере до 100 рублей в сутки. В Крыму введение сбора отложено на 2020 год.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) позицию Ростуризма полностью поддержали.

"РСТ не раз обращалось по этому поводу к руководству страны. Данная просьба содержалась в письме коллективном письме на имя президента России, подписанного по итогам заседания правления РСТ 13 марта 2020 года. Само рассмотрение таких мер в сложившейся ситуации представителями туротрасли было названо "кощунственным". Поэтому со свой стороны РСТ поддерживает позицию Ростуризма по данному вопросу и надеется, что она найдет понимание в федеральных исполнительных и представительных органах власти", - заявил порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Андрей Игнатьев.

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