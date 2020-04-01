Четырнадцать температурных рекордов зафиксированы в Казани в марте

01.04.20 11:29

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Очередной температурный рекорд был побит 31 марта в столице Татарстана Казани, сообщает Гидрометцентр республики в среду.

Максимальная температура воздуха во вторник на одной из метеостанций в Казани составила 15,8 градуса тепла.

По данным синоптиков, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в столице Татарстана на эту дату был зафиксирован в 2007 году и составил 14,9 градуса выше ноля.

На сайте Татгидрометцентра сообщения о температурных рекордах в первый весенний месяц появлялись регулярно, с 26 марта такие сообщения стали ежедневными. Этот рекорд стал четырнадцатым с начала месяца.