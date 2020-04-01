Приморцы несут продукты для питомцев зоопарков, закрытых из-за коронавируса

01.04.20 11:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Частные зоопарки и приюты для животных остались без дохода после закрытия на фоне пандемии коронавируса и просили помочь с кормом для своих подопечных, на призыв откликнулись неравнодушные жители края.

"Мы чисто физически не можем прокормить такое количество животных при закрытом зоопарке. Нам начала поступать помощь от неравнодушных граждан, кто помог едой, кто финансово", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в зоопарке "Чудесный" в городе Уссурийск Приморского края.

О проблемах с кормом для животных заявляли и в зоопарке "Садгород" в пригороде Владивостока, а также в приюте для гималайских медведей "Кипарисово".

"С самого утра наши ворота не закрывались, люди привозили, приносили корм для животных. Мы целый день получали звонки с вопросами каким продуктами помочь", - пишет руководство зоопарка "Садгород" в соцсетях.

Как сообщалось, с 28 марта постановлением правительства Приморского края для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена работа кафе, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей. 31 марта край перешел в режим полной самоизоляции, жителям региона разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости.

В крае зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом.