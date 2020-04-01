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01.04.20 11:35
Приморцы несут продукты для питомцев зоопарков, закрытых из-за коронавируса
"Мы чисто физически не можем прокормить такое количество животных при закрытом зоопарке. Нам начала поступать помощь от неравнодушных граждан, кто помог едой, кто финансово", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в зоопарке "Чудесный" в городе Уссурийск Приморского края.
О проблемах с кормом для животных заявляли и в зоопарке "Садгород" в пригороде Владивостока, а также в приюте для гималайских медведей "Кипарисово".
"С самого утра наши ворота не закрывались, люди привозили, приносили корм для животных. Мы целый день получали звонки с вопросами каким продуктами помочь", - пишет руководство зоопарка "Садгород" в соцсетях.
Как сообщалось, с 28 марта постановлением правительства Приморского края для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена работа кафе, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей. 31 марта край перешел в режим полной самоизоляции, жителям региона разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости.
В крае зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом.
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