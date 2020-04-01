Контроль за соблюдением режима особой охраны в ООПТ усилят в Подмосковье

01.04.20 11:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Инспекторы эконадзора Московской области планируют серию рейдов по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Поводом для проверок стали сообщения о нарушениях режима особой охраны в заказниках и памятниках природы, отметили в ведомстве.

"Так, члены Дружины особой охраны биофака МГУ обратились в Минэкологии с просьбой привлечь к ответственности нарушителей, зафиксированных в ООПТ "Москворецкий пойменный заказник", которая находится в Воскресенском городском округе. Студенты заметили несколько автомобилей и шалаши для весенней охоты, установленные недавно (на снимках)", - говорится в сообщении.

Замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов пояснил, что практически в каждой ООПТ режим особой охраны запрещает передвижение на любом транспорте вне дорог общего пользования.

"Кроме того, на охраняемых территориях существуют ограничения на охоту и рыбную ловлю, разбивку туристских биваков и разведение костров. В преддверии охотничьего сезона мы усиливаем контроль в региональных ООПТ", - цитирует Воронцова пресс-служба подмосковного Минэкологии.

В ведомстве напомнили, что за нарушение режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых территориях полагается штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей - для должностных лиц, для юрлиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.