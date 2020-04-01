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01.04.20 11:51
Граждане на карантине будут вести журнал о своем состоянии на "Госуслугах"
"Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома", - сказал Мишустин в среду.
Он отметил, что важно приложить все усилия, чтобы инфекция не распространялась, "исключить новые случаи завозного коронавируса". "Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа", - отметил Мишустин.
По его словам, в понедельник, по итогам заседания президиума координационного совета, были даны ряд поручений на эту тему.
"В частности, о создании системы, которую сейчас Минкомсвязи активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию. Через портал "Госуслуг" до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения. В том числе об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут проинформированы при регистрации на рейс или через SMS по факту прибытия в Россию", - рассказал Мишустин.
"Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И, в случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД", - добавил он.
Мишустин сообщил, что каждый день в России исследуется порядка 36 тысяч проб на коронавирусную инфекцию.
"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в нашей стране исследуется около 36 тысяч анализов на коронавирусную инфекцию", - сказал Мишустин.
Он рассказал, что сейчас тесты делаются по всей стране.
Всего работает 95 лабораторий Роспотребнадзора, которые проверяют более 20 тысяч проб в сутки. "Две недели назад, 19 марта к этой работе мы подключили лаборатории еще 193 медицинских организаций. Если в первые дни они обрабатывали чуть более пятисот проб, то сейчас это более 12 тысяч в сутки. Также привлекаются коммерческие лаборатории. Их мощности сегодня позволяют проверить около 2 тысяч образцов в сутки", - сказал Мишустин.
По его словам, по этим показателям Россия находится в первой тройке мировых лидеров. "Причем все исследования делаются на отечественных тест-системах", - заявил Мишустин.
Он отметил, что продолжается оснащение необходимым оборудованием лабораторий Роспотребнадзора и медицинских организаций.
"Все эти результаты стали возможными, во многом благодаря сотрудникам Роспотребнадзора, которые уже третий месяц работают практически в круглосуточном режиме, и такая верность своему делу заслуживает высокой оценки", - сказал премьер.
Он добавил, что работа лабораторий позволяет выявлять заболевших, оказывать им необходимую медицинскую помощь.
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