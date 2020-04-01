Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
01.04.20 12:21

Дома и остановки дезинфицируют в регионах Сибири

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Кузбасса Сергей Цивилев опубликовал в соцсети видеозапись, на которой он лично потребовал от одного из магазинов, расположенных в новокузнецком ТРЦ "Сити Молл", чтобы его работники немедленно отправились по домам.

"Незамедлительно опускайте занавес. Я вас оштрафую и очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть, вам 15 минут на это, всех посетителей убрать", - говорит на видеозаписи Цивилев.

Между тем, в соцсетях жители Кемеровской области сообщают о росте цен на различные фрукты, в частности на лимоны и яблоки. В пресс-службе управления ФАС по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что всю информацию, связанную с повышением цен на социально-значимые продукты питания, ведомство принимает к сведению и проводит соответствующий анализ обоснованности. При этом изменение цен на яблоки, в частности, в одной из крупных торговых сетей, связывают с отменой акций на этот товар.

Между тем, в ряде регионов Сибири распространяется и недостоверная информация о якобы принимаемых мерах по борьбе с коронавирусе.

Так, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях пишет, что по городу началось распространение фейков о том, что горожанам надо оставаться дома и закрыть при этом окна, так как вертолеты якобы будут распылять дезинфецирующие средства для борьбы с коронавирусом. Кузнецов призывал сохранять спокойствие и верить только официальной информации.

Аналогичная информация о якобы предстоящей обработке улиц с вертолетов появилась и в Алтайском крае.

"Информация, распространяющаяся среди населения региона о якобы готовящейся обработке от вируса с вертолетов, не соответствует действительности. Таких мер не предполагалось и не предполагается", - сказали в пресс-центре регионального управления печати и массовых коммуникаций, отметив, что в настоящее время распространяется много "фейковых" новостей.

Как сообщалось, в регионе официально подтверждены три случая заражения коронавирусом. Все трое заболевших находятся в инфекционном отделении больницы N5 Барнаула, болезнь протекает в легкой форме и бессимптомно.

В то же время, в других городах дезинфекция действительно проводится.

В Омске и Красноярске городские дорожные службы провели очистку и дезинфекцию остановочных комплексов, сообщают пресс-службы мэрий.

На сегодняшний день в Омске было помыто и обработано дезинфицирующими средствами более 60 остановок общественного транспорта, в дальнейшем эти работы будут продолжены. Обработке подвергнутся остановки общественного транспорта, расположенные на основных автомагистралях, где традиционно отмечается активный пассажиропоток.

Коммунальные службы Красноярска начали санитарную обработку остановочных павильонов и пешеходных переходов для предотвращения распространения коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба горадминистрации. "Разработано четыре маршрута, которые включают крупные пересадочные узлы, где проходит наибольшее количество общественного транспорта. На данных маршрутах, охватывающих все районы города, размещено более 300 остановок. Специалисты поэтапно ведут их обработку", - говорится в сообщении.

Для проведения дезинфекции была адаптирована городская дорожная техника. Наибольшее внимание уделяется остановкам вблизи крупных медучреждений. "Все павильоны дезинфицируют с помощью щелочного шампуня или хлорамина, которые относятся к поверхностно-активным веществам, убивающим инфекцию. Хлорамин используется для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях, для дезинфекции изделий медицинского назначения", - отмечают в мэрии.

Также сообщается, что в настоящее время проводится обработка пешеходных переходов и лифтов в них. Кроме того, многие управляющие компании и ТСЖ в Красноярске начали регулярно дезинфицировать подъезды многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с 1 по 5 апреля действует система оповещения населения, чтобы напомнить об ограничительных мерах, введенных властями региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Оповещение будет осуществляться каждый час с 9:00 до 21:00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. В сообщении прозвучит дикторский текст о необходимости оставаться дома", - говорится в сообщении.

По 5 апреля жителям Новосибирска предписывается оставаться дома.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
.
  01.04.20 09:49
Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня
.
  01.04.20 09:48
Москва запускает мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом
.
  01.04.20 09:19
Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы
.
  01.04.20 08:42
Снег в Москве сойдет к концу недели
.
  01.04.20 08:36
Более 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся в Коммунарке
.
  31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
.
  31.03.20 16:02
Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"
.
  31.03.20 14:46
Драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет
.
  31.03.20 14:44
Писателя-фронтовика Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket