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01.04.20 12:31
Смольный считает нецелесообразными прямые выплаты жителям Петербурга
"Осуществить прямые выплаты несложно, но надо понимать, за счет чего мы будем финансировать наши расходные обязательства. Сегодня мы должны выполнить одну задачу - не угробить по дороге нашу экономику. У нас объём заработной платы в Петербурге составляет порядка 180 мрлд рублей. Просто выплатить одноразово 10 тысяч, а что дальше делать?" - сказал Елин в среду в парламенте города.
С предложением о единовременных выплатах населению города выступили несколько депутатов.
Елин подчеркнул, что разрабатываемые правительством города меры направлены на поддержку экономики в целом.
"Для нас куда важнее не остановить экономику и сократить последствия от вируса, важно дать возможность восстановиться как можно быстрее. Меры будут направлены на то, чтобы предприятия не увольняли сотрудников, имели возможность адаптироваться", - сказал вице-губернатор.
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