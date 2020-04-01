Смольный считает нецелесообразными прямые выплаты жителям Петербурга

01.04.20 12:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин считает предложение об осуществлении единовременных прямых выплат жителям города недальновидной мерой поддержки в период кризиса.

"Осуществить прямые выплаты несложно, но надо понимать, за счет чего мы будем финансировать наши расходные обязательства. Сегодня мы должны выполнить одну задачу - не угробить по дороге нашу экономику. У нас объём заработной платы в Петербурге составляет порядка 180 мрлд рублей. Просто выплатить одноразово 10 тысяч, а что дальше делать?" - сказал Елин в среду в парламенте города.

С предложением о единовременных выплатах населению города выступили несколько депутатов.

Елин подчеркнул, что разрабатываемые правительством города меры направлены на поддержку экономики в целом.

"Для нас куда важнее не остановить экономику и сократить последствия от вируса, важно дать возможность восстановиться как можно быстрее. Меры будут направлены на то, чтобы предприятия не увольняли сотрудников, имели возможность адаптироваться", - сказал вице-губернатор.