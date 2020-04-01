Власти Хакасии ограничили продажу спиртного, в Кузбассе ввели "сухой закон"

01.04.20 12:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Хакасии Валентин Коновалов внес изменение в постановление о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом, согласно которому спиртное в республике будут продавать только пять часов в сутки.

"С завтрашнего дня, 2 апреля, продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00. К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству", - пишет Коновалов в соцсетях в среду.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев также внес изменения в действующее постановление о режиме повышенной готовности в регионе. Согласно ему до 5 апреля будет действовать временный запрет на работу объектов розничной торговли, реализующих исключительно алкогольную и табачную продукцию.

Кроме того, на тот же период временно прекращена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и прочих с подобными услугами.