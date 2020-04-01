|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.20 12:46
Власти Хакасии ограничили продажу спиртного, в Кузбассе ввели "сухой закон"
"С завтрашнего дня, 2 апреля, продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00. К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству", - пишет Коновалов в соцсетях в среду.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев также внес изменения в действующее постановление о режиме повышенной готовности в регионе. Согласно ему до 5 апреля будет действовать временный запрет на работу объектов розничной торговли, реализующих исключительно алкогольную и табачную продукцию.
Кроме того, на тот же период временно прекращена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и прочих с подобными услугами.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket