Рецептурные лекарства могут разрешить продавать через интернет в условиях ЧС

01.04.20 12:56

© РИА Новости. Константин Михальчевский

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в среду приняла закон, которым разрешается дистанционная продажа безрецептурных препаратов, а также оговариваются возможности продажи рецептурных лекарств.

Принятый закон разрешает аптекам и аптечным сетям при обязательном наличии лицензии на этот вид деятельности продавать через Интернет лекарственные средства, за исключением тех препаратов, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством.

Законодательная инициатива (№285949-7) рассматривалась в приоритетном порядке, так как входит в число документов, принимаемых в целях противодействия коронавирусу.

В связи с этим в документ во втором чтении были внесены изменения, которые предусматривают, что "в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих" возможна продажа рецептурных препаратов.

Решение и правила продажи рецептурных препаратов в условиях ЧС дистанционным способом предлагается закрепить за правительством.

Кабинет министров также вправе устанавливать "временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов".