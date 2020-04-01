Эксперт: пик заболеваемости COVID-19 в России может быть достигнут в начале апреля

01.04.20 13:02

© РИА Новости. Илья Питалев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Распространение коронавируса COVID-19 в России достигнет пиковых значений в ближайшее время, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

"Если говорить о России, то пик может быть достигнут на следующей неделе, может быть, в конце этой", - сказал он агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду.

При этом на пике число инфицированных может вырасти, по оценкам Шестопалова, максимум в 10 раз.

"Ограничительные меры, принимаемые для борьбы с инфекцией, дают эффект, как и при любой другой эпидемии, поэтому, скорее всего, достигнув пика, заболеваемость некоторое время будет держаться на этом уровне, а потом начнется снижение", - сказал ученый.

Установлено, что коронавирус COVID-19 наиболее комфортно чувствует себя в диапазоне от 4 до 10 градусов выше нуля по Цельсию, хорошо сохраняясь на различных поверхностях, при повышении температуры он разрушается быстрее. "Это как раз наша весенняя погода", - отметил Шестопалов.

Он также сообщил, что в ближайшие дни ФИЦ ФТМ начнет проводить тестирование на коронавирус.

"Речь идет о первичной ПЦР-диагностике у пациентов с подозрением на инфекцию. Тест-системы получены, персонал прошел обучение", - сказал ученый, уточнив, что у института имеются все необходимые сертификаты и лицензии.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зафиксировано 440 новых случаях инфицирования Covid-19 в России, общее число диагнозов в стране выросло до 2 тыс. 777.