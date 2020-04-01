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По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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Российские туристы не бронируют туры по стране на лето из-за коронавируса

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские туристы практически не бронируют туры по России на даты после 1 июня, опасаясь новых ограничений на поездки и продления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"После закрытия до 1 июня домов отдыха, санаториев, пансионатов, отелей и других коллективных средств размещения туроператорам ничего не остается, как переносить даты поездок на летнее время. Туристы преимущественно готовы сместить свои планы на отдых в России, однако новых бронирований на даты после 1 июня практически нет", - рассказали в союзе туриндустрии.

Как отметили в РСТ, россияне заняли выжидательную позицию, полагая, что пик пандемии коронавируса еще впереди, и могут быть введены дополнительные ограничения. Кроме того, туристы стараются экономить, поскольку не понятно, смогут ли они сохранить работу, упадет или нет их заработок.

"В нишевых компаниях, предлагающих экспедиционный и экотуризм, в которых принято бронировать сильно заранее, программами на летние даты интересуются, но реальных продаж почти нет. Туроператоры принимают запросы в лист ожидания без заключения договора. Некоторые туркомпании рассчитывают, что на продажи сможет повлиять отложенный спрос", - пояснили в союзе туриндустрии.

Между тем, в РСТ сообщили, что не все субъекты РФ откроются 1 июня. Например, Бурятия сразу закрылась до 1 сентября. Кроме того, отменены некоторые круизы на Северный полюс на первую половину лета.

Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. На курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы, закрыты все развлекательные центры, бары, рестораны и торговые центры.

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