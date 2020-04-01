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01.04.20 13:44

Зоозащитники просят ГП и СК наказать виновных в гибели собак из приюта под Тулой

© РИА Новости. Антон Денисов
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова направила генпрокурору и главе Следственного комитета РФ заявление с просьбой провести проверку обстоятельств гибели бывших питомцев живого уголка при монастыре в Тульской области и наказать виновных.

"В ночь на 16 марта 2020 года в Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново Алексинского района под Тулой произошел инцидент, который получил широкий резонанс в СМИ и соцсетях. По самовольному распоряжению священника местного храма Андрея Дёмина, принятому вопреки мнению настоятельницы, к монастырю подъехали люди и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак, которые более 10 лет обитали в монастырском живом уголке", - говорится в заявлении зоозащитницы, текст которого передан в среду в "Интерфакс".

Волонтерам сказали, что животные отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км. На сегодня найдены 23 живых собаки и пять трупов животных, у трех из них - пулевые ранения. Все они, по словам волонтеров, в свое время были подброшены щенками к стенам монастыря, где их приютила и выходила настоятельница, которая в последние месяцы плохо себя чувствует и практически отстранена от дел.

"Полиция также начала расследование. Однако независимо от его результатов очевидно, что этих трагических смертей не случилось бы, если бы собак не вывезли из монастырского приюта, где они были в полной безопасности и имели постоянных опекунов", - сказано в письме.

"На основании вышеописанного, с учетом огромного морального ущерба, нанесенного подобными действиями репутации Русской православной церкви, просим вас экстренно провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения привлечь виновных, в частности, иерея Андрея Демина, в организации действий, повлекших получение животными увечий и их насильственную смерть, к ответственности", - написала Новожилова.

Ранее группа известных актеров направила обращение к патриарху Кириллу с просьбой дать нравственную оценку событиям и помочь разрешить ситуацию. Подписи под обращением поставили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.

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