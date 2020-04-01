Дельфины и морские котики в татарстанском дельфинарии вынуждены жить в долг

01.04.20 13:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Шесть дельфинов и четыре морских котика дельфинария в Набережных Челнах (Татарстан) переживают трудные времена, компания осталась без заработка и вынуждена просить о поставках рыбы и соли для животных в долг.

Организация не работает с 23 марта, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" директор филиала анапского дельфинария в Набережных Челнах Марсель Зарипов.

"Поставщики согласны пока предоставить рыбу в долг с отсрочкой платежа", - отметил он.

Однако, по словам Зарипова, в скором времени у дельфинария могут возникнуть и другие проблемы. Подойдет время оплаты счетов за электроэнергию, которая необходима для фильтрации и дезинфекции воды. И здесь также вся надежда на лояльность поставщиков электроэнергии, сказал собеседник агентства.

"У нас бизнес сезонный, и получилось, что этот кризис пришелся на "низкий сезон", когда у нас нет накоплений. Если бы эта ситуация случилась в конце лета или осенью, то таких проблем бы не было", - отметил Зарипов.

Рассчитывать на помощь головной компании в Анапе здесь также не могут.

"Сейчас что у татарстанского, что у анапского дельфинариев ситуация примерно одинаковая: работы нет, когда будет - неизвестно, конец зимы, мы-то работаем 2-3 месяца", - сообщил в свою очередь "Интерфаксу" сотрудник анапского дельфинария.

Выход из ситуации руководство набережночелнинского дельфинария видит в оформлении опекунства над животными и программах льготного кредитования бизнеса.

"Мы подготовили письма на имя руководителей крупных предприятий. И уже есть обратный отклик, где-то отрицательный, где-то рассматривают вопрос. Но если кризис затянется на длительное время, никто не знает, что будет", - резюмировал Зарипов.

Анапский дельфинарий в поселке Большой Утриш основан в июне 1992 года, имеет филиалы в Набережных Челнах и Геленджике.