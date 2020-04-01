Жителям Московского региона пенсию в апреле доставят на дом

01.04.20 13:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Пенсии и пособия жителям Москвы и области в апреле почтальоны принесут на дом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе макрорегиона Москва "Почты России".

"8% получающих пенсии клиентов Почты России до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, жители Московского региона могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также оплату коммунальных услуг через терминалы, имеющиеся у почтальонов. Для этого им необходимо позвонить по телефону контактного центра.