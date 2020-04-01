Курянам не будут начислять пени за просроченные коммунальные платежи

01.04.20 13:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Курской области в связи с карантинными мерами по коронавирусу рекомендовали не начислять штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг.

"Ресурсоснабжающим и управляющим компаниям рекомендовано не применять штрафные санкции в случае несвоевременной оплаты жителями области квитанций за услуги ЖКХ и капитальный ремонт. Посетить банковские и почтовые отделения можно будет после снятия карантина", - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что отложить срок платежей прежде всего советуют людям, которые не умеют пользоваться электронными системами оплаты.