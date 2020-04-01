Рогозин: подготовка к отправке в апреле на МКС нового экипажа идет штатно

01.04.20 14:00

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Подготовка к запланированным на апрель пуску пилотируемого корабля "Союз МС-16" с новым российско-американским экипажем МКС и возвращению старого идет штатно, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"В режиме видеоконференции провёл совещание по подготовке пусков кораблей "Союз МС-16" и "Прогресс" к #МКС 9 и 25.04 и возвращения международного экипажа на Землю 17.04. Работа идёт в штатном режиме, но сокращённым персоналом", - написал Рогозин в своем Твиттере по итогам совещания с руководителями организаций ракетно-космической отрасли в среду.

Он также сообщил, что в настоящее время готовится перебазирование людей и техники на позиции.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к МКС запланирован на 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур. Экипаж корабля состоит из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. В дублирующий экипаж входят россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

Подготовка к старту проходит в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходят постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж "Союза МС-16" отправится без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогут попасть на космодром. Не смогут посетить Байконур и журналисты.

Нынешний экипаж станции в составе россиянина Олега Скрипочки, а также американцев Джессики Меир и Эндрю Моргана должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

В зарубежных странах коронавирус привел к снижению активности в деятельности ракетно-космических компаний. В частности, NASA приостановила реализацию ряда проектов и вывела часть сотрудников на удаленную работу дома, а Гвианский космический центр объявил о временном прекращении всех пусковых программ.