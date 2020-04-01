Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
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По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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01.04.20 14:03

Путин и все, кто ездил с ним в Коммунарку, работают дистанционно

© РИА Новости. Михаил Климентьев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Все, кто ездил в инфекционную больницу в Коммунарку вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ежедневно сдают тесты на коронавирус и "максимально стараются" работать дистанционно, включая и главу государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу. Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, максимально стараемся делать это дистанционно. Говорю вам за президента: вы видите, (...) президент предпочитает эти дни делать все также дистанционно, также онлайн", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли введен режим самоизоляции у всех, кто был в Коммунарке после новости о том, что у ее главврача Дениса Проценко обнаружен коронавирус.

Он отметил, что Путин при этом использует защищенные каналы связи.

"Все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки", и сейчас эти дни этот удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента", - сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что сам он общается с журналистами дистанционно из офиса.

Пресс-секретарь отметил, что Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах.

"Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, Песков признал, что в случае поездки президента в клинику в Коммунарке на прошлой неделе правило о тестировании всех собеседников главы государства на коронавирус соблюдено не было.

"Мы не можем знать, проходил ли тогда Проценко тестирование, потому что он даже не знал, что к нему едет президент", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, пожелав Проценко скорейшего выздоровления.

"Ему наши общие аплодисменты и надеемся, что он в самое ближайшее время вернется в строй", - добавил Песков.

Накануне стало известно о том, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым на прошлой неделе в ходе посещения этой клиники общался президент РФ, диагностирован коронавирус.

В связи с этим, отвечая на вопрос "Интерфакса", какие меры приняты для безопасности Путина, Песков ранее подчеркнул, что у президента "все нормально, Путин регулярно тестируется".

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