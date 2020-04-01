Проведение мусульманских свадеб временно приостановлено на Кубани и в Адыгее

01.04.20 14:13

© РИА Новости. Саид Царнаев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края из-за распространения коронавирусной инфекции введет временное ограничение на проведение мусульманских обрядов бракосочетания, сообщается на сайте управления.

"Принято решение приостановить прием заявлений о заключении религиозного брака (никях). Мусульманам рекомендовано рассмотреть возможность переноса свадебных мероприятий на более поздний срок или праздновать свадьбу в узком кругу семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, однако, что по уже принятым заявлениям бракосочетания будут проведены. При этом к присутствию на церемонии допускаются только жених, невеста, два свидетеля (мужчины), опекун невесты или его представитель и, при желании, один фото-видео оператор.

Управление также рекомендует лицам старше 60 лет и лицам из других регионов воздержаться от посещения похорон и личного присутствия при выражении соболезнования семье умершего. Тем, кто присутствует на соболезновании, рекомендовано воздержаться от физического контакта друг с другом и не задерживаться без необходимости.

Кроме того, в сообщении уточняется, что в случае смерти из-за коронавируса погребение умершего будет осуществляться в особом порядке соответствующими службами в соответствии с законодательством РФ. Джаназа-намаз (погребальная молитва - ИФ) в данном случае будет проводиться на расстоянии от умершего или после окончания захоронения над могилой.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае достигло 22 человек. В Адыгее остается четыре подтвержденных случая заражения.