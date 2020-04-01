Ситуация с COVID-19 не повлияла на сроки военного призыва в Башкирии

01.04.20 14:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Весенний призыв 2020 года в Башкирии пройдет по графику с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" военный комиссар региона Игорь Харченко в среду.

"В военных комиссариатах республики, сборных пунктах, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. У прибывающих на пункты будет измеряться температура", - подчеркнул военный комиссар региона Игорь Харченко.

Он сообщил, что все помещения будут ежедневно дезинфицироваться бактерицидными облучателями, а на сборном пункте призывникам выдадут маски и наборы гигиенических средств.

В пресс-службе комиссариата уточнили, что в набор включены более 20 предметов первой необходимости и косметических средств, в числе которых гель для душа, шампунь, гигиеническая помада, бальзам для ног и другие.

В воинских частях новобранцы пройдут обязательный 14-дневный карантин, в это время они будут жить, питаться и обучаться отдельно от остальных военнослужащих. Температуру им будут измерять не реже трех раз в сутки, а при подозрении на респираторное заболевание тестировать на инфицирование коронавирусом.

Отмечается, что в весенний призыв Башкирия отправит на службу в армию более 5 тыс. новобранцев, первая отправка запланирована на 20 мая.