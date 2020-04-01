Кузбасс отменяет автобусы в регионы, где выявлены случаи заражения COVID-19

01.04.20 14:37

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Автовокзалы Кемеровской области на неопределенный срок приостановили продажу билетов на автобусы в другие регионы в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба "Кузбасспассажиравтотранс" в среду.

"С 1 апреля на неопределенный срок отменяется реализация проездных билетов на все рейсы по межрегиональным маршрутам. Возврат ранее приобретенных проездных билетов осуществляется без удержания", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что приостанавливается автобусное сообщение с субъектами России, в которых выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По всем вопросам населению рекомендовано обращаться в диспетчерские службы автовокзалов по месту жительства.

По данным сайта предприятия, пассажирские перевозки со станций "Кузбасспассажиравтотранса" осуществляются в города Томской и Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края, республик Алтай и Хакасии, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан и Киргизию.

Как сообщалось, с 31 марта в Кузбассе временно приостановлена работа всех ТРЦ, объектов розничной торговли, реализующих исключительно алкогольную и табачную продукцию, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и прочих с подобными услугами.

В регионе один зараженный коронавирусом, еще пять человек находятся под наблюдением врачей.