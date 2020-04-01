Свердловский губернатор попросил жителей носить с собой паспорт

01.04.20 14:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона при выходе на улицу брать с собой документ, удостоверяющий личность, в связи в введенным режимом самоизоляции.

"Хочу обратиться к вам с просьбой: при выходе из дома, пожалуйста, берите с собой паспорт. Мы с вами по-прежнему живем в режиме повышенной готовности, важно соблюдать введенные ранее ограничительные меры, в том числе не покидать своих домов без веских причин. Как и всегда за порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, направляющимся на работу (если организации разрешено работать), в ближайший продуктовый или в аптеку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы", - написал Куйвашев в инстаграме.

По его словам, обстановка в Свердловской области на данный момент спокойная.

На 1 апреля в регионе подтверждено 33 случая заражения новым коронавирусом, восемь человек выписали из больницы.

Губернатор уточнил, что ежедневно в Свердловской области проводится более 1 тыс. тестов на коронавирус, сейчас в регионе ожидают поставки реагентов на анализы для 4 тыс. человек.

"Обязательное тестирование проходят все возвращающиеся из-за границы, больные пневмонией, пожилые люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ", - напомнил Куйвашев, уточнив, что медикам, работающим с заразившимися, тест на коронавирус проводят раз в неделю.