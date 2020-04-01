Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
01.04.20 14:48

Кожемяко констатировал низкий уровень самоизоляции во Владивостоке

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал большое количество работников в порту и на железной дороге причиной низкого уровня самоизоляции во Владивостоке.

"Наверное, не до всех дошло, что этот режим предусматривает непосредственное сидение дома или на даче", - сказал Кожемяко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что необходимо также учитывать тот факт, что Владивосток является морским портом, через который отправляется большое количество грузов в Россию и из России. "Здесь находится Владивостокский морской торговый порт, рыбный порт, где в совокупности работают порядка 4 тыс. человек", - отметил губернатор.

"Это накладывает определенный отпечаток на круглосуточную работу портовых хозяйств", - сказал он.

По словам Кожемяко, большое число жителей региона работают на железнодорожных путях. "Порядка 100 млн тонн груза, в том числе угля, который находится сегодня по пути во Владивосток, тоже вынуждает людей принимать участие в работе по разгрузке этих вагонов", - отметил губернатор.

Кожемяко отметил, что штрафовать нарушителей самоизоляции пока не планируется.

"Мы, конечно, сначала будем предупреждать. На сегодняшний день достаточно объявлений. Мы принимаем все меры, чтобы проводить разъяснительную работу. В вечернее и дневное время представители МЧС и правоохранительных органов объясняют людям, что нужно находиться дома. Меры позволят объяснить гражданам глубину наказания и понимать ответственность за здоровье себя и своих близких", - сообщил губернатор.

По словам Кожемяко, в инфекционной больнице Владивостока развернуто 20 коек для больных коронавирусом. "При поступлении более 10 больных мы готовы развернуть в течение двух дней 775 коек", - сказал он.

Кроме того, при наличии 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в больнице, еще 50 будут доставлены согласно плану, отметил губернатор.

"Всего в крае 567 ИВЛ, и еще 9 ожидается в ближайшее время", - сказал Кожемяко.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.20 10:41
Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса утвержден в Москве
.
  01.04.20 09:49
Собянин: летние кафе в Москве отроются не раньше 15 июня
.
  01.04.20 09:48
Москва запускает мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом
.
  01.04.20 09:19
Лечащий больных COVID-19 медперсонал регулярно сдает анализы
.
  01.04.20 08:42
Снег в Москве сойдет к концу недели
.
  01.04.20 08:36
Более 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся в Коммунарке
.
  31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
.
  31.03.20 16:02
Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"
.
  31.03.20 14:46
Драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет
.
  31.03.20 14:44
Писателя-фронтовика Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket