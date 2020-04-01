Кожемяко констатировал низкий уровень самоизоляции во Владивостоке

01.04.20 14:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал большое количество работников в порту и на железной дороге причиной низкого уровня самоизоляции во Владивостоке.

"Наверное, не до всех дошло, что этот режим предусматривает непосредственное сидение дома или на даче", - сказал Кожемяко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что необходимо также учитывать тот факт, что Владивосток является морским портом, через который отправляется большое количество грузов в Россию и из России. "Здесь находится Владивостокский морской торговый порт, рыбный порт, где в совокупности работают порядка 4 тыс. человек", - отметил губернатор.

"Это накладывает определенный отпечаток на круглосуточную работу портовых хозяйств", - сказал он.

По словам Кожемяко, большое число жителей региона работают на железнодорожных путях. "Порядка 100 млн тонн груза, в том числе угля, который находится сегодня по пути во Владивосток, тоже вынуждает людей принимать участие в работе по разгрузке этих вагонов", - отметил губернатор.

Кожемяко отметил, что штрафовать нарушителей самоизоляции пока не планируется.

"Мы, конечно, сначала будем предупреждать. На сегодняшний день достаточно объявлений. Мы принимаем все меры, чтобы проводить разъяснительную работу. В вечернее и дневное время представители МЧС и правоохранительных органов объясняют людям, что нужно находиться дома. Меры позволят объяснить гражданам глубину наказания и понимать ответственность за здоровье себя и своих близких", - сообщил губернатор.

По словам Кожемяко, в инфекционной больнице Владивостока развернуто 20 коек для больных коронавирусом. "При поступлении более 10 больных мы готовы развернуть в течение двух дней 775 коек", - сказал он.

Кроме того, при наличии 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в больнице, еще 50 будут доставлены согласно плану, отметил губернатор.

"Всего в крае 567 ИВЛ, и еще 9 ожидается в ближайшее время", - сказал Кожемяко.