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01.04.20 14:51
Глава омского Минздрава уходит в отставку в разгар пандемии коронавируса
Вьюшков подал заявление об отставке со 2 апреля. В среду он еще находится на работе и занимается делами, уточнили в региональном министерстве здравоохранения. От комментариев относительно причин решения об отставке в пресс-службе воздержались, сообщив, что данная информация будет озвучена в ближайшее время.
Между тем, как сообщают региональные СМИ, министр Вьюшков подал в отставку якобы после жесткой критики со стороны губернатора Александра Буркова, прозвучавшей накануне в его адрес на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Омской области. Глава региона, по данным СМИ, крайне негативно высказался о работе главы Минздрава в условиях пандемии коронавируса.
С 1 апреля в регионе введен режим самоизоляции, в области уже восемь зараженных, при этом один из заболевших находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Вьюшков был назначен на должность министра здравоохранения 18 декабря 2018 года. До 2017 года он являлся первым заместителем министра здравоохранения Омской области, а ранее занимал пост главврача в Клиническом онкологическом диспансере.
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