Глава омского Минздрава уходит в отставку в разгар пандемии коронавируса

01.04.20 14:51

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков уходит в отставку, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства.

Вьюшков подал заявление об отставке со 2 апреля. В среду он еще находится на работе и занимается делами, уточнили в региональном министерстве здравоохранения. От комментариев относительно причин решения об отставке в пресс-службе воздержались, сообщив, что данная информация будет озвучена в ближайшее время.

Между тем, как сообщают региональные СМИ, министр Вьюшков подал в отставку якобы после жесткой критики со стороны губернатора Александра Буркова, прозвучавшей накануне в его адрес на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Омской области. Глава региона, по данным СМИ, крайне негативно высказался о работе главы Минздрава в условиях пандемии коронавируса.

С 1 апреля в регионе введен режим самоизоляции, в области уже восемь зараженных, при этом один из заболевших находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Вьюшков был назначен на должность министра здравоохранения 18 декабря 2018 года. До 2017 года он являлся первым заместителем министра здравоохранения Омской области, а ранее занимал пост главврача в Клиническом онкологическом диспансере.