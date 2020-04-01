Госдума приняла закон о спецрежиме госзакупок в Крыму и Севастополе

01.04.20 14:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла законы, которые позволят госзаказчикам Крыма и Севастополя временно не применять нормы закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Согласно предложенным поправкам, госзаказчики Крыма и Севастополя смогут до конца 2022 года проводить закупки либо в соответствии с 44-ФЗ, либо способами, согласованными с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утвержденными, соответственно, властями Крыма и Севастополя.

Впрочем, эту норму предлагается распространить не на все госзакупки, а на ряд направлений. В их числе закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий.

При этом в законопроекте оговаривается, что расчеты по контрактам, заключенным по результатам "крымских" закупок, будут подлежать казначейскому сопровождению.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обращал внимание на несовершенство 44-ФЗ.

Применять 44-ФЗ в Крыму начали с 1 января 2017 года. До этого в регионе, который вошел в состав РФ в марте 2014 года, действовал особый порядок проведения закупок и торгов.

Многие объекты в Крыму строятся на средства федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики и Севастополя.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года программу продлили до 2023 года.

В целом правки в крымскую ФЦП вносили более десяти раз, последнюю - в декабре 2019 года, тогда кабмин увеличил финансирование по программе на 1,977 млрд рублей, или на 0,2% - до 961,2 млрд рублей.