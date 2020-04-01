Число инфицированных COVID-19 на Юге России превысило 100 человек

01.04.20 15:08

© РИА Новости. Павел Кононов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Новые случаи инфицирования коронавирусом на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за последние сутки были выявлены в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях, общее число инфицированных в двух округах составило 108 человек.

В Краснодарском крае подтверждено пять новых случаев инфицирования, общее количество увеличилось до 22. Согласно данным краевого оперативного штаба, из новых зараженных - три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет.

"Три человека выявлены в Краснодаре и двое в Сочи. Все они вернулись из-за границы: Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии", - говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что двое ранее заразившихся коронавирусом в крае выздоровели и выписаны домой, еще два пациента находятся в тяжелом состоянии.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, количество зараженных коронавирусом в регионе за сутки выросло вдвое - до восьми человек.

"Все заболевшие являются жителями Волгоградской области. Один из них недавно посещал территорию иностранного государства, остальные заразились в результате контакта с носителями вируса на территории страны", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь оперативный штаб Волгоградской области уточняет, что среди новых зараженных есть двое детей 10-14 лет и 70-летняя женщина. Все они родственники подростка из Волжского, который недавно посещал ОАЭ и находится на лечении с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

Помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Лилия Шомахова сообщила агентству "Интерфакс-Юг" о двух новых случаях заражения коронавирусом в республике, общее число инфицированных выросло до восьми человек.

"Оба пациента, у которых тест дал положительный результат, приехали из Саудовской Аравии. Они заявили о своем возвращении и были взяты под медицинское наблюдение, а после проявления признаков коронавирусной инфекции были госпитализированы", - сказала Шомахова.

Она отметила, что из числа пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19, один находится в тяжелом, но стабильном состоянии, остальные переносят болезнь легко.

В пресс-службе Минздрава Дагестана агентству сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике выросло с 13 до 15, еще у 30 человек получены первичные положительные анализы на COVID-19 и ожидается подтверждение из федерального центра.

"Ожидается подтверждение из референсцентра в Москве по 30 пациентам, у них первичные анализы дали положительный результат. Одна из этих пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии, ей 85 лет", - уточнил собеседник агентства.

На Ставрополье, где в среду было выявлено еще четыре человека с подтвержденным диагнозом коронавируса и общее число инфицированных достигло десяти, уже выписан первый пациент.

"Вчера был выписан один пациент, который также находился под медицинским наблюдением из-за подтвержденного ранее коронавируса. Были выдержаны все сроки его нахождения в инфекционной больнице под карантином. У него проведены все анализы перед выпиской и на сегодняшний день этот человек не составляет угрозы жителям нашего края", - сказала журналистам заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая

Она пояснила, что оставшиеся в больнице девять человек чувствуют себя удовлетворительно, болезнь протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось также, что два первых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Северной Осетии. Состояние пациентов оценивается, как удовлетворительное, а все, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время также на территории Ростовской области подтверждено пять случаев заражения, в Крыму - 16, десять - в Чеченской республике, в Севастополе - пять, в Астраханской области - два, в Адыгее - четыре, один - в Калмыкии.

Всего 108 человек на территории ЮФО и СКФО.

В Карачаево-Черкессии и Ингушетии официально подтвержденных случаев заражения нет.