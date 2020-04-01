Режим самоизоляции для прибывших из других регионов введен в Приамурье

01.04.20 15:23

© РИА Новости. Максим Блинов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Двухнедельный карантин устанавливается в Амурской области для прибывших из других регионов, соответствующее распоряжение в среду подписал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Всем лицам, проживающим и (или) временно находящихся на территории Амурской области в случае прибытия из других регионов РФ необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию по номеру 112, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания", - говорится в документе.

Прибывшие в Приамурье должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или временного пребывания в течение 14 дней.

В Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, с 23 января введен режим повышенной готовности. В конце минувшей недели в Благовещенске была госпитализирована первая пациентка с положительным результатом анализов на коронавирус. Женщина прибыла из Марокко.

Штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля включительно приостановил в Приамурье деятельность ряда объектов, а также проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием людей.