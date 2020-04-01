Тульские аптеки выдают в одни руки не более трех защитных масок

01.04.20 15:37

РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - В аптеки Тульской области поступила первая партия масок, из-за большого спроса в руки выдают не более трех штук, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"180 тысяч масок уже начали распределять по розничной аптечной сети. После обеда маски можно будет приобрести в более чем 100 аптеках региона. В ближайшее время ожидается поступление следующей партии по выделенной Тульской области квоте", - приводит пресс-служба облправительства слова министра промышленности и науки региона Андрея Платова.

Цена одной маски определена единым поставщиком в России - компанией "ДельРус" - и составляет 36 рублей. Отпускается не более трёх штук в руки. Такое правило будет действовать во всей аптечной сети.

На сегодняшний день в регионе 17 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трое из заразившихся выздоровели и выписаны из больницы.