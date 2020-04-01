Мэрия Москвы исключила утечку личных данных через "Социальный мониторинг"

01.04.20 15:53

© РИА Новости. Нина Зотина

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Личные данные пользователей мобильного приложения "Социальный мониторинг", контролирующего нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, будут защищены, заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в среду.

"В любом случае, беспокоиться совершенно не о чем: ничего никуда не уходит, все отрабатывается в соответствии с законом о персональных данных на серверах, защищённых в нашем центре обработки данных в Москве", - сказал Лысенко в прямом эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее глава департамента сообщил, что пациенты, проходящие курс лечения от коронавирусной инфекции на дому, будут использовать специальное мобильное приложение "Социальный мониторинг". "Полноценная версия приложения будет с завтрашнего дня полностью доступна", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

По словам Лысенко, приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину".

Лысенко также сообщил, что в случае отсутствия телефона, на которое можно установить приложение, или нежелания ставить его на свой телефон власти будут выдавать другой аппарат на время лечения.