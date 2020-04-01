|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.20 16:02
"АвтоВАЗ" повысил цены на свои на автомобили на 1%
"Цена повышена на 1% в среднем по всему модельному ряду", - сказал представитель компании, отметив, что стоимость автомобилей концерна остается минимальной среди всех игроков на российском рынке.
Компания ранее сообщала, что рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне снижения цен на нефть, колебаний курса рубля и стоимости сырья.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Lada в РФ в феврале снизились к прошлому году на 7,4%, до 25,002 тыс. штук, став самыми низкими февральскими продажами с 2017 года - тогда "АвтоВАЗом" было реализовано всего 20,003 тыс. машин.
Продажи автомобилей "АвтоВАЗа" государство поддерживает, в частности, через программы льготного автокредитования. Их финансирование на 2020 год, как сообщил недавно Минпромторг, в марте было удвоено. Сейчас оно составляет 10,5 млрд руб.
"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. В настоящее время в числе 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области двое заразившихся - сотрудники "АвтоВАЗа".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket