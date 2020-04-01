"АвтоВАЗ" повысил цены на свои на автомобили на 1%

01.04.20 16:02

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "АвтоВАЗ" с 1 апреля повысило цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Цена повышена на 1% в среднем по всему модельному ряду", - сказал представитель компании, отметив, что стоимость автомобилей концерна остается минимальной среди всех игроков на российском рынке.

Компания ранее сообщала, что рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне снижения цен на нефть, колебаний курса рубля и стоимости сырья.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Lada в РФ в феврале снизились к прошлому году на 7,4%, до 25,002 тыс. штук, став самыми низкими февральскими продажами с 2017 года - тогда "АвтоВАЗом" было реализовано всего 20,003 тыс. машин.

Продажи автомобилей "АвтоВАЗа" государство поддерживает, в частности, через программы льготного автокредитования. Их финансирование на 2020 год, как сообщил недавно Минпромторг, в марте было удвоено. Сейчас оно составляет 10,5 млрд руб.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. В настоящее время в числе 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области двое заразившихся - сотрудники "АвтоВАЗа".